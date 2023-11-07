Глава украинской разведки Кирилл Буданов несёт реальную угрозу для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. По его мнению, Буданов может "сговориться" с генералами и сместить лидера Незалежной.
По словам Брайена, целью госпереворота на Украине может стать смещение Зеленского и заключение мира с Россией.
"Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами, — заявил Брайен в своем блоге Weapons and Strategy. — Текущая тенденция ведёт к худшему для Зеленского и для Украины".
Как подчеркнул экс-помощник заместителя министра обороны США, вероятно, сначала Зеленского попробуют заставить сесть за стол переговоров с Москвой, а если не получится, то просто "заменят" лидера на "другого".
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