Экс-чиновник Пентагона Брайен: Буданов может "сговориться" с генералами и сместить Зеленского

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов несёт реальную угрозу для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. По его мнению, Буданов может "сговориться" с генералами и сместить лидера Незалежной.

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По словам Брайена, целью госпереворота на Украине может стать смещение Зеленского и заключение мира с Россией.

"Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами, — заявил Брайен в своем блоге Weapons and Strategy. — Текущая тенденция ведёт к худшему для Зеленского и для Украины".

Как подчеркнул экс-помощник заместителя министра обороны США, вероятно, сначала Зеленского попробуют заставить сесть за стол переговоров с Москвой, а если не получится, то просто "заменят" лидера на "другого".

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