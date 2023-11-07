Посол по особым поручениям МИД Мирошник: напряжённость на Украине может вылиться в "охоту на ведьм"

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В преддверие выборов на Украине действующий президент Незалежной Владимир Зеленский может начать масштабные "зачистки" политических оппонентов, что выльется в "охоту на ведьм" за "инакомыслие", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Как подчеркнул Мирошник, несмотря на провал ВСУ в зоне конфликта, Зеленский вряд ли пойдёт на мирное урегулирование ситуации.

"Очередную перепалку внутри украинского паблика мы рассматриваем скорее как рост внутриполитического напряжения в ожидании внутренних трансформаций, которые, однако, могут вылиться в очередную "охоту на ведьм" и волну репрессий", — пояснил посол "Известиям".

На фоне этого, ему нельзя допустить в политику оппонентов, мнение которых отличается от курса киевского режима.

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