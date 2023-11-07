В преддверие выборов на Украине действующий президент Незалежной Владимир Зеленский может начать масштабные "зачистки" политических оппонентов, что выльется в "охоту на ведьм" за "инакомыслие", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Как подчеркнул Мирошник, несмотря на провал ВСУ в зоне конфликта, Зеленский вряд ли пойдёт на мирное урегулирование ситуации.
"Очередную перепалку внутри украинского паблика мы рассматриваем скорее как рост внутриполитического напряжения в ожидании внутренних трансформаций, которые, однако, могут вылиться в очередную "охоту на ведьм" и волну репрессий", — пояснил посол "Известиям".
На фоне этого, ему нельзя допустить в политику оппонентов, мнение которых отличается от курса киевского режима.
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