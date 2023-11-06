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Правоохранительные органы Украины заявили, что в гибели Залужного нет "российского следа"

Мир

Официальные органы Украины утверждают, что помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.

Правоохранительные органы Украины заявили, что в гибели Залужного нет "российского следа"
Фото: openverse by pat00139 is licensed under CC BY 2.0

Причной гибели Частякова называют взрыв гранаты.

"С вероятностью 99,9% — это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", — заявили правоохранительные органы Украины.

Источники заверили, что нет повода говорить ни об убийстве, ни о "российском следе".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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