Официальные органы Украины утверждают, что помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.
Причной гибели Частякова называют взрыв гранаты.
"С вероятностью 99,9% — это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", — заявили правоохранительные органы Украины.
Источники заверили, что нет повода говорить ни об убийстве, ни о "российском следе".
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