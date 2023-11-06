Глава МИД Словакии Бланар считает, что украинский конфликт нельзя решить военным путём

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Украинский конфликт не получится решить военным путём. В этом убеждён глава МИД Словакии Юрай Бланар, высказавший своё мнение на пресс-конференции в Праге.

Фото: openverse.org by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0

Если конфликт продолжить, это ни к чему не приведёт, сказал министр. По этой причине Бланар призвал стороны конфликта задуматься об окончании военных действий и мирных переговорах.

Бланар считает, что оптимальной в текущей ситуации стала бы заморозка украинского конфликта на долгое время, в течение которого можно было бы спокойно искать дипломатическое решение.

"Лучше остановить бессмысленные убийства", — добавил Бланар на встрече с главой МИД Чехии Яном Липавским.

По словам Бланара, власти Словакии будут способствовать поиску мирных решений конфликта.