Украинский конфликт не получится решить военным путём. В этом убеждён глава МИД Словакии Юрай Бланар, высказавший своё мнение на пресс-конференции в Праге.
Если конфликт продолжить, это ни к чему не приведёт, сказал министр. По этой причине Бланар призвал стороны конфликта задуматься об окончании военных действий и мирных переговорах.
Бланар считает, что оптимальной в текущей ситуации стала бы заморозка украинского конфликта на долгое время, в течение которого можно было бы спокойно искать дипломатическое решение.
"Лучше остановить бессмысленные убийства", — добавил Бланар на встрече с главой МИД Чехии Яном Липавским.
По словам Бланара, власти Словакии будут способствовать поиску мирных решений конфликта.
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