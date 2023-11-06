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Боррель сообщил об интеллектуальном превосходстве Запада и конце его эпохи

2:09
Мир

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в мире усиливаются обвинения в адрес Брюсселя в двойных стандартах на фоне разной реакции Евросоюза на конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Боррель сообщил об интеллектуальном превосходстве Запада и конце его эпохи
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Он также сообщил завершении эпохи интеллектуального превосходства Запада. То есть подразумевается, что Запад превосходит — вернее, превосходил — весь остальной мир интеллектуально.

"Глобальный Юг сформировался в ответ на доминирование Запада… Эта эпоха доминирования завершилась в интеллектуальном плане, надо это признать. Но мы ещё в полной мере не осознали последствия и практические выводы этой новой реальности", — заявил Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе.

Он поручил руководителям дипломатических представительств Евросоюза активно бороться с неправомерными, как считает глава евродипломатии, обвинениями в политике двойных стандартов, сообщает "Прайм".

При этом Боррель предостерёг европейских дипломатов от противопоставления Запада остальному миру. По его словам, Евросоюз не является аванпостом западного мира, "мы являемся хранителями глобальных, общих ценностей, основанных на Уставе ООН".

Напомним, в прошлом году Жозеп Боррель заявил, что "привилегированная" Европа — это "сад", а окружающий ее мир — "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм.

Спустя несколько дней, после волны критики по всему миру, он извинился за такое сравнение.

"Некоторые неправильно истолковали эту метафору как проявление колониального евроцентризма. Я сожалею, если кто-то почувствовал себя оскорблённым", — написал Боррель в своём блоге.

Глава евродипломатии подчеркнул, что напротив, является противником идеи "Европы как крепости", огражденной от проблем остального мира, выступает за более глубокое взаимодействие с окружающим миром, в частности, за развитие сотрудничества с глобальным Югом.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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