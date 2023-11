Your browser does not support the audio element.

Главком ВСУ Валерий Залужный занят работой над диссертацией. Об этом сообщили в украинской прессе, сославшись на информацию национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.