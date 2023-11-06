Главком ВСУ Валерий Залужный занят работой над диссертацией. Об этом сообщили в украинской прессе, сославшись на информацию национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
На основании опубликованных данных становится понятно, что речь идёт о полном тёзке украинского главнокомандующего, который обучается в Одесской юридической академии по специальности "Право".
При этом тема научной работы Залужного не раскрывается, поскольку она помечена как "специальная, составляющая гостайну в сфере обороны".
Это уже не первая научная работа Залужного, который уже публиковал свои статьи в 2023 и 2022 годах.
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