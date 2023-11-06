СБУ разоблачила растрату почти миллиарда гривен бюджетных средств, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.
Фигурантом громкого дела стал неназванный заместитель министра обороны Украины, занимавший этот высокий пост с 2021 по 2023 годы.
"По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчинёнными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 миллиард гривен", — говорится в сообщении.
Обмундирование, закупленное на эту астрономическую сумму (более 2,5 миллиарда рублей по текущему курсу), оказалось абсолютно непригодным для использования в холодное время года в боевых условиях.
Кроме замминистра, обвинения предъявлены его сообщнику — бывшему и. о. директора департамента госзакупок военного ведомства. Его имя также не названо, но "Страна.ua" выяснила, что речь идёт о Вячеславе Шаповалове и Богдане Хмельницком соответственно.
Сейчас злоумышленники заключены под стражу, наказание им грозит, с учётом военного положения на Украине, весьма суровое — до 12 лет с конфискацией имущества.
Коррупция в Незалежной приобрела ужасающий размах, в том числе и в ВСУ, что не вяжется с официально декларируемым патриотическим настроем украинского общества. Масштабы проблемы столь велики, что Владимир Зеленский настаивает на её замалчивании, а Запад шлёт на Украину ревизоров, угрожая лишить её финансовой помощи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".