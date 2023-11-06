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В украинской армии выявлены очередные многомиллионные хищения

1:45
Мир » Бывший СССР » Украина

СБУ разоблачила растрату почти миллиарда гривен бюджетных средств, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.

В украинской армии выявлены очередные многомиллионные хищения
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Фигурантом громкого дела стал неназванный заместитель министра обороны Украины, занимавший этот высокий пост с 2021 по 2023 годы.

"По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчинёнными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 миллиард гривен", — говорится в сообщении.

Обмундирование, закупленное на эту астрономическую сумму (более 2,5 миллиарда рублей по текущему курсу), оказалось абсолютно непригодным для использования в холодное время года в боевых условиях.

Кроме замминистра, обвинения предъявлены его сообщнику — бывшему и. о. директора департамента госзакупок военного ведомства. Его имя также не названо, но "Страна.ua" выяснила, что речь идёт о Вячеславе Шаповалове и Богдане Хмельницком соответственно.

Сейчас злоумышленники заключены под стражу, наказание им грозит, с учётом военного положения на Украине, весьма суровое — до 12 лет с конфискацией имущества.

Коррупция в Незалежной приобрела ужасающий размах, в том числе и в ВСУ, что не вяжется с официально декларируемым патриотическим настроем украинского общества. Масштабы проблемы столь велики, что Владимир Зеленский настаивает на её замалчивании, а Запад шлёт на Украину ревизоров, угрожая лишить её финансовой помощи.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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