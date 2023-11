Your browser does not support the audio element.

С 7 октября число пострадавших в секторе Газа в ходе воздушных налетов достигло 10 022 человек, 4104 из которых — дети. Об этом сообщает миндздрав Палестины и местные телеканалы.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.