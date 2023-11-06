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В секторе Газа 10 тысяч пострадавших

0:31
Мир

С 7 октября число пострадавших в секторе Газа в ходе воздушных налетов достигло 10 022 человек, 4104 из которых — дети. Об этом сообщает миндздрав Палестины и местные телеканалы.

В секторе Газа 10 тысяч пострадавших
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

В министерстве здравоохранения анклава отметили неспособность оказания помощи пострадавшим и нуждающимся лицам. В результате этого было принято решение призвать к немедленному созданию гуманитарного коридора в Газе.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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