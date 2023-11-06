С 7 октября число пострадавших в секторе Газа в ходе воздушных налетов достигло 10 022 человек, 4104 из которых — дети. Об этом сообщает миндздрав Палестины и местные телеканалы.
В министерстве здравоохранения анклава отметили неспособность оказания помощи пострадавшим и нуждающимся лицам. В результате этого было принято решение призвать к немедленному созданию гуманитарного коридора в Газе.
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