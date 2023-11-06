Уехавший за рубеж Алексей Арестович* рассказал, что партнёры предупредили его, что на Украине его жизни грозит опасность.
Украинский военный аналитик заявил, что власти Украины преследуют его как как политического конкурента.
"Мной занимается СБУ", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что некоторе депутаты публично призывают к его аресту "сразу по прибытии" на Украину.
Арестович* отметил, что занят на Западе встречами, целью которых является увеличение финансовой и военной помощи Украине.
Ранее Алексей Арестович объяснил, что о вступлении в НАТО Украины может забыть через полгода из-за неправильной политики.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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