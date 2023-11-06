Тон, в котором украинский лидер Владимир Зеленский ведёт общение со своими западными "партнёрами", претерпел изменения. На это обратили внимание журналисты издания The Spectator.
Авторы отметили, что прежде основным посылом Киева был "дайте нам больше, и мы сможем быстро победить", который теперь сменился на "дайте нам больше, или конфликт затянется на неопределённый срок".
В материале сказано, что такой тон теперь киевские власти и сам Зеленский используют, эксплуатируя страх Запада перед длительном противостоянием с Москвой.
Авторы убеждены, что аналогичную стратегию использует и российский президент Владимир Путин, который также играет на нежелании Запада бесконечно помогать Киеву и неготовности других государств к затяжным военным действиям.
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