The Spectator: тон общения Зеленского с Западом стал другим

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Тон, в котором украинский лидер Владимир Зеленский ведёт общение со своими западными "партнёрами", претерпел изменения. На это обратили внимание журналисты издания The Spectator.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Авторы отметили, что прежде основным посылом Киева был "дайте нам больше, и мы сможем быстро победить", который теперь сменился на "дайте нам больше, или конфликт затянется на неопределённый срок".

В материале сказано, что такой тон теперь киевские власти и сам Зеленский используют, эксплуатируя страх Запада перед длительном противостоянием с Москвой.

Авторы убеждены, что аналогичную стратегию использует и российский президент Владимир Путин, который также играет на нежелании Запада бесконечно помогать Киеву и неготовности других государств к затяжным военным действиям.