НАТО поплатится своим развалом за поддержку Украины, пишет газета из ОАЭ Al Ittihad. Внутри альянса разногласий становится всё больше и вопрос стоит уже не о "былом единстве" — о существовании НАТО в целом.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.