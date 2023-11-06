Al Ittihad: НАТО распадётся, если Украина не победит

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НАТО поплатится своим развалом за поддержку Украины, пишет газета из ОАЭ Al Ittihad. Внутри альянса разногласий становится всё больше и вопрос стоит уже не о "былом единстве" — о существовании НАТО в целом.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Спровоцированный Западом конфликт на Украине дал огромный импульс к возрождению НАТО, но провал ВСУ вновь поднимает вопрос о том, что ждёт альянс.

В ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Ситуация сейчас напрямую зависит от масштаба разногласий внутри блока и оценки их потенциальных последствий.

Прежде всего, на Западе рассчитывали, что российско-украинский конфликт продлится годы и чуть ли не десятилетие, а не пару лет — на это были рассчитаны все эти пакеты санкций, "разморозка" ВПК, и т. д.

А сейчас — ситуация меняется на глазах.

В Словакии недавно победила партия "Курс — Социальная демократия", в итоге главная страна-поставщик "расходников" больше не станет отправлять на Украину оружие и боеприпасы.

Варшава, самый рьяный соратник Киева, теперь угрожает прекратить военную поддержку.

Венгрия заявляет — она не будет помогать и вообще "с самого начала выступала против".

Их позиция будет оказывать влияние на политику НАТО, и это объективный факт.

Россию же всё меньше стран пытаются выставлять "обителью зла". Не так давно экс-советник президентов Горбачёва, Ельцина и Кучмы Джеффри Сакс подробно описал процесс подготовки нынешнего военного конфликта Соединенных Штатов с Россией на территории Украины.

При этом авторитет Сакса в США чрезвычайно высок — работая спецсоветником трёх генсеков ООН, будучи профессором и консультантом правительств, он постоянно возглавляет списки "самых авторитетных и влиятельных экспертов и экономистов мира".

Он прямо заявил, что "идея окружения России новыми государствами-членами НАТО родилась ещё в 1992 году". И "американцы собирались сделать всё для изоляции и вытеснении постперестроечной России из Черноморского региона, а потом и мировой политики с историей".

Неоконсерваторы США разработали план принятия Украины и Грузии в НАТО наряду с Румынией, Болгарией и Турцией ещё в начале 90-х годов.

Ставка была сделана на факт этнического и исторического разделения Украины для обострения соперничества с Россией за размещения военных баз, сил США и НАТО.

Сакс пишет, что "все попытки объяснить причины нынешнего конфликта личностью Владимира Путина или его планами воссоздания Российской империи — неадекватный бред, и не имеют отношения к реальности".