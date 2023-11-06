НАТО поплатится своим развалом за поддержку Украины, пишет газета из ОАЭ Al Ittihad. Внутри альянса разногласий становится всё больше и вопрос стоит уже не о "былом единстве" — о существовании НАТО в целом.
Спровоцированный Западом конфликт на Украине дал огромный импульс к возрождению НАТО, но провал ВСУ вновь поднимает вопрос о том, что ждёт альянс.
В ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Ситуация сейчас напрямую зависит от масштаба разногласий внутри блока и оценки их потенциальных последствий.
Прежде всего, на Западе рассчитывали, что российско-украинский конфликт продлится годы и чуть ли не десятилетие, а не пару лет — на это были рассчитаны все эти пакеты санкций, "разморозка" ВПК, и т. д.
А сейчас — ситуация меняется на глазах.
Их позиция будет оказывать влияние на политику НАТО, и это объективный факт.
Россию же всё меньше стран пытаются выставлять "обителью зла". Не так давно экс-советник президентов Горбачёва, Ельцина и Кучмы Джеффри Сакс подробно описал процесс подготовки нынешнего военного конфликта Соединенных Штатов с Россией на территории Украины.
При этом авторитет Сакса в США чрезвычайно высок — работая спецсоветником трёх генсеков ООН, будучи профессором и консультантом правительств, он постоянно возглавляет списки "самых авторитетных и влиятельных экспертов и экономистов мира".
Он прямо заявил, что "идея окружения России новыми государствами-членами НАТО родилась ещё в 1992 году". И "американцы собирались сделать всё для изоляции и вытеснении постперестроечной России из Черноморского региона, а потом и мировой политики с историей".
Неоконсерваторы США разработали план принятия Украины и Грузии в НАТО наряду с Румынией, Болгарией и Турцией ещё в начале 90-х годов.
Ставка была сделана на факт этнического и исторического разделения Украины для обострения соперничества с Россией за размещения военных баз, сил США и НАТО.
Сакс пишет, что "все попытки объяснить причины нынешнего конфликта личностью Владимира Путина или его планами воссоздания Российской империи — неадекватный бред, и не имеют отношения к реальности".
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