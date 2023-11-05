Украинские военкомы едва не отправили в ряды ВСУ пациента одной из больниц Херсонской области
Люди в военной форме ворвались в здание больницы в Виньковцах и силой попытались забрать местного жителя на фронт. О противостоянии сотрудников военкомата и пациента со ссылкой на УНИАН пишет РИА Новости.
"Призывник объяснил военкомам, что хочет пройти нормальный медосмотр в больнице, так как в территориальном центре комплектования ему просто "поставили печать" несмотря на то, что у него было высокое давление", — указано в сообщение агентства.
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