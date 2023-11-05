Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине произошёл госпереворот — фракции "растоптаны"

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На Украине произошёл госпереворот, политические партии, неугодные киевскому режиму "растоптаны", заявил бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, "узурпаторы" власти незаконно ввели в стране военное положение, и незаконно его продлевают. Верховная Рада "разгромлена".

"Фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно — она растоптана, -фракция Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", — заявил Соскин на своём канале в Сети.

За подобные действия президенту Украины Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, подчеркнул экс-советник Кучмы.

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