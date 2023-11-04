Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков объяснил, по какой причине поездки Владимира Путина за границу происходят всё реже.
Песков отметил, что у Путина большое количество забот, касающихся внутренних дел страны, именно поэтому поездки за рубеж у него бывают реже. А какие-то зарубежные визиты и вовсе приходится отменять в силу большой занятости президента, отметил представитель Кремля на форуме "Знание".
"Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок приходится отказываться", — сказал Песков.
При этом Песков упомянул визит Путина в Китай, отметив, что между лидерами двух стран были проведены очень содержательные переговоры. Представитель Кремля обратил внимание, что это обстоятельство привлекло внимание всего мира, равно как и то, что РФ старается делать упор на развитии восточного направления в своей внешней политике.
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