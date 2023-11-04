В Киеве приступили к демонтажу советской звезды в честь 60-летия Победы

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На проспекте Победы в городе-герое Киеве начали демонтаж советской звезды, которая была построена в честь Победы над Германией.

Фото: Форпост Севастополь

Для проведения работ с золотой звездой коммунальщикам потребовалась автовышка. На данный момент уже отрезано несколько частей символа Победы.

В начале 2023 года мэр Киева Виталий Кличко принял решение переименовать проспект Победы в Брестский. Однако жители столицы всё равно произносят первоначальное название проспекта.