Американское издание NBC News пишет, что США и Европа обсуждают с украинским правительством последствия мирных переговоров с Россией.
NBC News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США, сообщает что западные страны обсуждают возможные уступки России со стороны Украины.
Подобные разговоры спровоцированы опасением, что военный конфликт зашёл в тупик, а оказание помощи Украине поставлено под вопрос.
В негласных беседах чиновники США называют ситуацию патовой. Противостояние России и Украины на фронте названо "дюймовой войной”. По мнению западных партнёров, в 2024 году неизбежно начнутся "интенсивные дискуссии" о мирных переговорах.
Издание пишет, что администрация Джозефа Байдена не видит стремление Кремля начать переговоры.
Ранее Алексей Арестович* объяснил, почему Украине следует отказаться от идеи возвращения территорий военным путём. Он считает, что один из выходов для Украины — согласиться на мирные переговоры.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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