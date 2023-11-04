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NBC News: Официальные лица США и Европы приступили к обсуждению мирных переговоров РФ и Украины  

Мир

Американское издание NBC News пишет, что США и Европа обсуждают с украинским правительством последствия мирных переговоров с Россией.

NBC News: Официальные лица США и Европы приступили к обсуждению мирных переговоров РФ и Украины  
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

NBC News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США, сообщает что западные страны обсуждают возможные уступки России со стороны Украины.

Подобные разговоры спровоцированы опасением, что военный конфликт зашёл в тупик, а оказание помощи Украине поставлено под вопрос.

В негласных беседах чиновники США называют ситуацию патовой. Противостояние России и Украины на фронте названо "дюймовой войной”. По мнению западных партнёров, в 2024 году неизбежно начнутся "интенсивные дискуссии" о мирных переговорах.

Издание пишет, что администрация Джозефа Байдена не видит стремление Кремля начать переговоры.

Ранее Алексей Арестович* объяснил, почему Украине следует отказаться от идеи возвращения территорий военным путём. Он считает, что один из выходов для Украины — согласиться на мирные переговоры.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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