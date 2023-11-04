МИД: Россия ответит на переброску из США в Британию "ядерных" F-35

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Россия учтёт все технические моменты безопасности на фоне переброски американских истребителей F-35 в Великобританию, которые способны нести ядерные заряды, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Фото: http:// www.aetc.af.mil

Как подчеркнул представитель МИД, такой шаг Вашингтон — попытка усилить давление на Россию.

"Мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений — это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", — пояснил Грушко РИА Новости.

Он уточнил,. что решение США учтут в краткосрочном и долгосрочном планировании подготовки российских войск.

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