Россия учтёт все технические моменты безопасности на фоне переброски американских истребителей F-35 в Великобританию, которые способны нести ядерные заряды, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Как подчеркнул представитель МИД, такой шаг Вашингтон — попытка усилить давление на Россию.
"Мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений — это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты", — пояснил Грушко РИА Новости.
Он уточнил,. что решение США учтут в краткосрочном и долгосрочном планировании подготовки российских войск.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.