Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выяснили, что курение тормозит белки, борющиеся с раком
Богослов Кураев о призыве к Пугачёвой покаяться: "А что же теперь делать с Лермонтовым?"
Сальдо заявил о девяти погибших при обстреле соцфонда в Чаплинке
Музыкант Барецкий предсказал развод Аллы Пугачёвой с Максимом Галкиным*
Пентагон: США выделяют 300 миллионов долларов на закупку нового оружия Украине
В Бурятии задержан мужчина за незаконную добычу 160 кг нефрита и его продажу
Стало известно, приедет ли Пугачева в Россию еще раз
Боян Кркич: "Месси и Криштиану - не могут быть образцами для молодых"
Илон Маск заявил о возможных опасностях искусственного интеллекта

Марков о визите Зеленского в Израиль: Байден настаивал

0:42
Мир

Политолог Сергей Марков прокомментировал скорый визит Владимира Зеленского в Израиль.

Марков о визите Зеленского в Израиль: Байден настаивал
Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Марков отметил, что Владимиру Зеленскому всё же разрешили приехать в Израиль. Политолог считает, что Израиль опасался приезда президента Украины, так как не хотел делиться американскими деньгами

"Но Байден настаивал на визите Зеленского", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков обратил внимание на то, что согласие на приезд Зеленского было дано сразу после того, как Израиль получил от США 14 миллиардов долларов на срочную военную помощь.

Ранее Изариль назвал визит Зеленского несвоевременным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Оставшийся без Пугачевой Максим Галкин* опубликовал видеозаявление
Покинутый Пугачевой Галкин* сделал заявление
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Последние материалы
Музыкант Барецкий предсказал развод Аллы Пугачёвой с Максимом Галкиным*
Пентагон: США выделяют 300 миллионов долларов на закупку нового оружия Украине
В Бурятии задержан мужчина за незаконную добычу 160 кг нефрита и его продажу
Стало известно, приедет ли Пугачева в Россию еще раз
Боян Кркич: "Месси и Криштиану - не могут быть образцами для молодых"
Илон Маск заявил о возможных опасностях искусственного интеллекта
Ученые рассказали об опасности засоления Земли
У Нурлана Сабурова родился третий ребёнок, появление на свет которого он держит в тайне
Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов
Раскрыты условия роста биткоина в десять раз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников