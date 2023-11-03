Политолог Сергей Марков прокомментировал скорый визит Владимира Зеленского в Израиль.
Марков отметил, что Владимиру Зеленскому всё же разрешили приехать в Израиль. Политолог считает, что Израиль опасался приезда президента Украины, так как не хотел делиться американскими деньгами
"Но Байден настаивал на визите Зеленского", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков обратил внимание на то, что согласие на приезд Зеленского было дано сразу после того, как Израиль получил от США 14 миллиардов долларов на срочную военную помощь.
Ранее Изариль назвал визит Зеленского несвоевременным.
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