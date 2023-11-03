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Раскрыты условия роста биткоина в десять раз

1:51
Мир

Сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сэйлор представил факторы, которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут способствовать значительному росту стоимости биткоина. Среди них можно выделить халвинг (уменьшение скорости выпуска новых биткоинов) и увеличение спроса, связанное с появлением институциональных игроков. Слова Майкла Сэйлора привёл портал CoinDesk.

Раскрыты условия роста биткоина в десять раз
Фото: openverse by komersreal is licensed under CC BY 2.0.

Халвинг биткоина происходит приблизительно раз в четыре года, и следующее событие запланировано на апрель 2024 года. В следующем году майнеры намерены существенно снизить объемы продажи биткоина в месяц (в настоящее время этот показатель составляет 1 миллиард долларов).

Также Майкл Сэйлор выразил свое мнение относительно судебного процесса, связанного с создателем криптовалютной биржи Сэмом Бэнкманом-Фридом. Осенью прошлого года компания FTX, созданная им, потерпела неудачу, и более миллиона пользователей этой платформы потеряли свои средства. Спикер подчеркнул важность избавления рынка от таких участников. По его мнению, росту стоимости биткоина на десятикратную величину также способствует отсев большинства малых криптовалютных токенов с рынка.

В конце октября стоимость биткоина превысила отметку в 34 тысячи долларов, достигнув максимума с мая 2022 года. Кандидат экономических наук Николай Кульбака охарактеризовал биткоин как спекулятивный инструмент, чья стоимость подвержена колебаниям в зависимости от интересов инвесторов. Он также предположил, что на рост биткоина могли повлиять события на Ближнем Востоке.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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