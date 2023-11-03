Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о тайных переговорах с Россией. Речь об этом зашла в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое вышло в четверг.
Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванных украинских чиновников, что Киев и Москва продолжают поддерживать контакты по секретным каналам по некоторым гуманитарным вопросам, таким как обмен военнопленными и телами погибших и проход судов из черноморских портов.
"Нет", — ответил Кулеба на вопрос журналистов ZDF на эту тему.
Он напомнил принципиальное условие для переговоров: вывод российских сил с территории, которую Украина считает своей.
"Пока этого не произойдет, пока Россия не будет готова это сделать, нет смысла вести никакие переговоры", — подчеркнул украинский министр.
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