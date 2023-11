Your browser does not support the audio element.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о тайных переговорах с Россией. Речь об этом зашла в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое вышло в четверг.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.