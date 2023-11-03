Киевские власти не заметили ослабления поддержки Запада из-за обострения на Ближнем Востоке, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Дипломат сообщил германскому телеканалу ZDF в четверг, что не видит, "чтобы поддержка наших партнеров каким-либо образом уменьшалась". Более того, он "получил заверения на всех уровнях, что поддержка Украины будет продолжаться".
Подтверждением этому стал твит Кулебы в соцсети X (бывший Twitter; в РФ доступ к нему ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года), в котором он рассказал о встрече с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером, где обсуждались новые поставки для ВСУ.
"Украина получит больше оружия и боеприпасов для самообороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры", — написал министр.
О потере интереса Запада к Украине на фоне палестино-израильского конфликта недавно сообщала Politico. Об этом же на днях говорил министр финансов Украины Сергей Марченко.
"Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, и для нас это очень негативный сигнал", — пожаловался он газете Corriere della Sera.
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