Киев не заметил ослабления поддержки Запада

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Киевские власти не заметили ослабления поддержки Запада из-за обострения на Ближнем Востоке, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Дипломат сообщил германскому телеканалу ZDF в четверг, что не видит, "чтобы поддержка наших партнеров каким-либо образом уменьшалась". Более того, он "получил заверения на всех уровнях, что поддержка Украины будет продолжаться".

Подтверждением этому стал твит Кулебы в соцсети X (бывший Twitter; в РФ доступ к нему ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года), в котором он рассказал о встрече с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером, где обсуждались новые поставки для ВСУ.

"Украина получит больше оружия и боеприпасов для самообороны, защиты гражданского населения и инфраструктуры", — написал министр.

О потере интереса Запада к Украине на фоне палестино-израильского конфликта недавно сообщала Politico. Об этом же на днях говорил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, и для нас это очень негативный сигнал", — пожаловался он газете Corriere della Sera.