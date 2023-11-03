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Минометчика ВСУ приговорили к 17 годам колонии за убийство мирного жителя

1:12
Мир

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира миномета первого минометного взвода 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгения Ермоленко.

Минометчика ВСУ приговорили к 17 годам колонии за убийство мирного жителя
Фото: potokmedia.ru

Он признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), — сообщили в прокуратуре.

Судом было установлено, что 11 июля 2019 года Ермоленко совместно с военнослужащими ВСУ находился на боевой позиции вблизи села Павлополь Волновахского района. Ермоленко отдал приказ о проведении артиллерийского обстрела села Чермалык Волновахского района. В результате обстрела получило повреждение домовладения, во дворе которого находился мирный житель, от полученных осколочных ранений мужчина скончался.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ермоленко к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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