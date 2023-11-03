Президент Молдавии осудила запрет предвыборных теледебатов на русском

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Президент Молдавии Майя Санду осудила запрет выступать в предвыборных теледебатах на русском языке. Она прокомментировала в эфире онлайн-канала "Говорят в интернете" разразившийся в связи с этим скандал.

Фото: Сайт президента Республики Молдова

Инцидент произошёл в студии общественного телеканала "Молдова-1". Кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова Диане Караман не позволили говорить по-русски.

"Говорите, пожалуйста, на румынском, согласно правилам передачи", — потребовала ведущая дебатов.

Русскоязычная кандидатка была вынуждена покинуть студию, когда ей отключили микрофон.

"Мне не дают представить свою программу только потому, что я говорю на русском языке. Это дискриминация", — возмутилась она в соцсетях.

Караман обратилась к руководству телекомпании, но директор компании "Телерадио-Молдова" Влад Цуркану поддержал произвол своих подчинённых. Тогда политик написала заявление в прокуратуру.

"Я считаю, что это было неправильное решение — не позволить ей говорить по-русски, даже если выступающая проявила неуважение, потому что знает румынский", — прокомментировала Майя Санду.

Она призвала закрепить в правилах теледебатов возможность кандидатов обращаться к своим избирателям на русском языке.

"У нас есть русскоязычные, и им нужен доступ к русскоязычному контенту", — пояснила президент.

Всеобщие выборы в местные органы власти Молдавии пройдут 5 ноября, на них будут избраны мэры городов, главы администраций, депутаты городских, районных и сельских советов.