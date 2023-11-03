Израиль заявил о выдворении палестинских рабочих в Газу

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Все палестинские рабочие, которые находились на территории Израиля в момент начала конфликта, должны в обязательном порядке покинуть страну. До начала боевых действий палестинцы из Газы ежедневно попадали в Израиль через КПП Эрез.

Фото: Midjouney: Армия мусульман идет на войну с Израилем и США на Ближнем Востоке by ChatGPT и Midjourney v 4.1 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Также военно-политическим кабинетом Израиля принято решение о вычете из фондов Палестинской автономии денежных средств, которые предполагалось направить для нужд сектора Газа. Имеются в виду налоги, собранные для финансовой поддержки Палестинской национальной администрации. Размер средств, о которых идёт речь, составляет 100 млн шекелей (около $25,1 млн). США рекомендуют Израилю перечислить эти деньги Палестинской национальной администрации.

По данным на апрель 2023 года, на работу в Израиль постоянно приезжало около 150 тыс. жителей палестины. В основном они трудились на стройках, в меньшей степени в промышленном комплексе страны, сельском хозяйстве и ресторанном бизнесе.