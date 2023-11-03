Украинско-польскую границу заблокировали польские перевозчики

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Границу Польши и Незалежной перекрыли польские дальнобойщики.

Фото: mirtesen.ru

"3 ноября началась блокировка польско-украинской границы польскими перевозчиками", - говорится в сообщении канала.

У пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребенне" и "Ягодин-Дорохуск" на сегодняшний день находятся около 200 водителей и 100 тягачей.

Представители посольства Украины в Польше встречались с организаторами стачки и получили список требований к украинскому правительству. Если польские водители будут услышаны, и им пойдут на уступки, забастовка продлится всего один день, а не два месяца, как было обещано.

Польские перевозчики заранее запланировали акцию на границе с Украиной. Позже появились сообщения о том, что акция начнётся не в 10 часов утра, а в 12. По словам организатора, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.

В украинской Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".

Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.