СКР предъявил заочное обвинение бывшему премьеру Украины Яценюку за гибель 1,4 тыс. жителей Донбасса

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Экс-премьеру Украины Арсению Яценюку и ещё ряду политиков незалежной предъявили обвинение за преступления, связанные с событиями на юго-востоке страны в 2014–2016 годах: они должны ответить за гибель мирных жителей Донбасса.

Фото: ru.freepik.com

Следственный комитет России в пятницу, 3 ноября, предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, сообщили " Ленте. ру" в пресс-службе СКР.

Российские следователи обвиняют Яценюка в преступлениях, совершенных с 2014 по 2016 года. Тогда там началось вооруженное противостояние Украины с юго-востоком страны, где чуть позже появились ДНР и ЛНР.

В СКР напоминают, что Яценюк вместе с другими высокопоставленными должностными лицами Украины принимал решения о проведении так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

В результате карательных акций и обстрелов за два года в народных республиках были ранены и погибли 1 382 мирных жителя среди них — 44 ребенка.

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