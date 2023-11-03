МИД: в Балтику не попадет никто, если море закроют для России

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Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для прохода российских судов будет означать означает закрытие акватории и для всех остальных стран.

Об этом представитель МИДа сообщил в ходе Евразийского экономического форума, который начал сегодня работу в Самарканде.

Грушко подчеркнул, что Балтийское море никогда не станет внутренним морем Североатлантического альянса, как того желают многие недальновидные политики из стран НАТО.

"Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", - цитирует слова Грушко ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что тот, кто предпримет попытку закрыть Балтийское море для России и ей флота, должен понимать все серьезные последствия такого опасного для безопасности региона решения.