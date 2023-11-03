Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для прохода российских судов будет означать означает закрытие акватории и для всех остальных стран.
Об этом представитель МИДа сообщил в ходе Евразийского экономического форума, который начал сегодня работу в Самарканде.
Грушко подчеркнул, что Балтийское море никогда не станет внутренним морем Североатлантического альянса, как того желают многие недальновидные политики из стран НАТО.
"Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", - цитирует слова Грушко ТАСС.
Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что тот, кто предпримет попытку закрыть Балтийское море для России и ей флота, должен понимать все серьезные последствия такого опасного для безопасности региона решения.
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