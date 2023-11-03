СМИ: Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие

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По данным Польского института экономики (PIE), 62% европейских респондентов негативно оценили влияние конфликта на Украине и пандемии коронавируса на своё психическое здоровье.

Фото: gorzavod.ru

Теперь депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС.

"В 27 странах ЕС и Великобритании общие потери из-за проблем с психическим здоровьем населения превышают 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчётам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда", — говорит Interia.

Как заявили эксперты ВОЗ, более комплексная медицинская помощь и эффективные вмешательства в области психического здоровья не только полезны с точки зрения индивидуального благополучия, но и приносят значительную экономическую выгоду. А каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, "возвращается в четырёхкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан".