Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, что обязательно должно быть в автомобиле
Израильская армия вошла в город Газа и ведет ближние бои с ХАМАС
В ГИБДД рассказали, почему ночью камеры реже штрафуют водителей
Врач посоветовала заниматься сексом хотя бы раз в неделю
Стоматолог Филатова рассказала, в каких случаях необходимо удалять зубы мудрости
NIA: ограничение калорий на 12% замедляет старение
СКР предъявил заочное обвинение бывшему премьеру Украины Яценюку за гибель 1,4 тыс. жителей Донбасса
Из-за Украины в Европе разразилась новая эпидемия
МИД: в Балтику не попадет никто, если море закроют для России

СМИ: Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие

1:11
Мир

По данным Польского института экономики (PIE), 62% европейских респондентов негативно оценили влияние конфликта на Украине и пандемии коронавируса на своё психическое здоровье.

СМИ: Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие
Фото: gorzavod.ru

Теперь депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС.

"В 27 странах ЕС и Великобритании общие потери из-за проблем с психическим здоровьем населения превышают 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчётам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда", — говорит Interia.

Как заявили эксперты ВОЗ, более комплексная медицинская помощь и эффективные вмешательства в области психического здоровья не только полезны с точки зрения индивидуального благополучия, но и приносят значительную экономическую выгоду. А каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, "возвращается в четырёхкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Последние материалы
Эксперты рассказали, что обязательно должно быть в автомобиле
Израильская армия вошла в город Газа и ведет ближние бои с ХАМАС
В ГИБДД рассказали, почему ночью камеры реже штрафуют водителей
Врач посоветовала заниматься сексом хотя бы раз в неделю
Стоматолог Филатова рассказала, в каких случаях необходимо удалять зубы мудрости
NIA: ограничение калорий на 12% замедляет старение
В Польше обратили внимание на особое сближение Украины с одной из стран ЕС
СКР предъявил заочное обвинение бывшему премьеру Украины Яценюку за гибель 1,4 тыс. жителей Донбасса
Из-за Украины в Европе разразилась новая эпидемия
МИД: в Балтику не попадет никто, если море закроют для России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников