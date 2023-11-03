Time: нужно 757 лет для полного разминирования Украины

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Высшее место в антирейтинге Украина заняла после начала СВО. По данным СМИ, треть украинской территории усеяна миллионами неразорвавшихся мин и кассетными бомбами которые применяет только Киев.

Фото: Openverse by Mike1979 Russia is licensed under CC BY-SA 4.0

Из-за мин на полях в том числе сорвано украинское контрнаступление, отмечает автор публикации. Под угрозой оказались около шести миллионов мирных жителей. Мины также привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий Украины, что повлияло на экономику и поставку продовольствия.

Ранее Украину уже называли самой заминированной страной в мире. Так, в начале 2023 года такое заявление делал британский телеканал Sky News со ссылкой на экспертов. Позже эту информацию подтверждала и российская сторона.

По данным Представительства ДНР в СЦКК, украинская армия ежедневно высыпает под ноги гражданскому населению республики тысячи трудно заметных мин ПФМ-1 "Лепесток". Летом 2023 года сообщалось, что всего задокументировано три факта гибели и 124 факта травматической ампутации конечностей у гражданских лиц, в том числе 11 детей, от подрыва на ПФМ-1 "Лепесток". Количество пострадавших меняется ежедневно.