Высшее место в антирейтинге Украина заняла после начала СВО. По данным СМИ, треть украинской территории усеяна миллионами неразорвавшихся мин и кассетными бомбами которые применяет только Киев.
Из-за мин на полях в том числе сорвано украинское контрнаступление, отмечает автор публикации. Под угрозой оказались около шести миллионов мирных жителей. Мины также привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий Украины, что повлияло на экономику и поставку продовольствия.
Ранее Украину уже называли самой заминированной страной в мире. Так, в начале 2023 года такое заявление делал британский телеканал Sky News со ссылкой на экспертов. Позже эту информацию подтверждала и российская сторона.
По данным Представительства ДНР в СЦКК, украинская армия ежедневно высыпает под ноги гражданскому населению республики тысячи трудно заметных мин ПФМ-1 "Лепесток". Летом 2023 года сообщалось, что всего задокументировано три факта гибели и 124 факта травматической ампутации конечностей у гражданских лиц, в том числе 11 детей, от подрыва на ПФМ-1 "Лепесток". Количество пострадавших меняется ежедневно.
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