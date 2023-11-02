В Финляндии более 1200 человек потребовали не закрывать русский класс в Турку

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Более 1,200 человек подписали петицию, обратившись к властям финского города Турку с просьбой сохранить программу углубленного изучения русского языка в школах, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя родительского комитета Екатерины Тяхкяпяи.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

"Подписанты есть со всей Финляндии, более 1200 подписей. Люди поддержали нас, и это замечательно", — отметила она.

Петицию передали в мэрию Турку.

Проблема возникла в начале осени, когда родители узнали от местных журналистов о планах мэрии закрыть прием новых учеников в единственный класс с углубленным изучением русского языка в Турку. Все текущие учащиеся завершат свое среднее образование и будут выпущены после девятого класса. Класс с углубленным изучением русского языка существует в Турку уже 30 лет.

"Причины для закрытия класса нет. Так же как и нет исследования, как это повлияет на будущее.", — пояснила Тяхкяпяя.

На данный момент в мэрии Турку еще не было принято окончательное решение по этому вопросу, и он будет обсужден на городском совете.

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