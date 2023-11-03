Солиста Aerosmith Стивена Тайлера вновь обвиняют в сексуальном домогательстве

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Американка Жанна Белино подала иск против солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера, обвиняя его в сексуальных домогательствах, произошедших в 1975 году. Информацию об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Фото: Wikipedia by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 3.0

Белино утверждает, что она встретилась с Тайлером летом 1975 года в Нью-Йорке после модного показа, на котором она выступала моделью в возрасте 17 лет. По словам женщины, музыкант дважды дважды допустил в отношении неё сексуальные домогательства: в телефонной будке во время прогулки и в баре отеля, где он остановился. Она утверждает, что происходившее наблюдали свидетели, но никто не вмешался.

После этого Тайлер вернулся в свой номер и через некоторое время попросил через своего ассистента, чтобы Белино пришла к нему. Однако швейцар отеля вмешался, поместил девушку в такси и попросил водителя уехать.

Сейчас Жанна Белино требует компенсацию за нанесённый ей ущерб, и сумму компенсации предлагает определить суд.

В декабре прошлого года аналогичные обвинения в адрес Стивена Тайлера были выдвинуты Джулией Холкомб, которая в 1970-х годах являлась его сожительницей, будучи несовершеннолетней.

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