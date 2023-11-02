Илон Маск заявил, что Starlink достиг безубыточности

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Американский предприниматель Илон Маск сообщил в своей социальной сети "Х", что его бизнес Starlink, связанный с спутниковым интернетом, достиг точки безубыточности, сообщает РИА Новости.

Фото: Openverse

"С радостью объявляю, что… финансовые потоки Starlink стали безубыточными. Великолепная работа нашей команды", — написал Маск.

Он также отметил, что на данный момент большая часть "активных спутников" принадлежит Starlink, и большинство спутников, которые будут запущены "к следующему году кумулятивно с Земли", укрепят этот статус. Это означает, что Starlink занимает важное место в истории исследования космоса.

По данным телеканала CNBC, сеть Starlink, предоставляющая высокоскоростной интернет, уже насчитывает пять тысяч спутников и продолжает своё развитие. На данный момент Starlink является частью космической компании Маска SpaceX, но сам миллиардер выразил намерение рассмотреть возможность проведения IPO и обособления Starlink в будущем.