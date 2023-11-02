Алексей Арестович* объяснил своё предложение последовать совету Генри Киссенджера и прекратить огонь на Украине.
Украинский военный аналитик считает, что Украина готова к варианту Киссинджера при условии, что Украину примут в блок НАТО с обязательством забирать свои территории только дипломатическим путём.
Арестович* отметил, что международная обстановка и позиция западных партнёров привели к тому, что военный конфликт зашёл в фазу позиционного.
"Разговоры о выходе на границы 91-го года в сложившейся ситуации военным путём — могут быть только разговорами. С этим согласны все, кто может трезво мыслить", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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