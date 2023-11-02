Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марков о ситуации в Авдеевке: "ВСУ контратакуют"
Максим Галкин с радостью показал свой пентхаус на Кипре за 10 млн. евро
Клава Кока выложила фото в купальнике со своим возлюбленным
Диетолог рассказал, что люди с ожирением набирают вес, если едят мало и редко: "Такой механизм"
Китайский автопром подготовил множество новинок для российского рынка
В Тверской области принят закон о штрафах за склонение к абортам
Иранскому клубу «Сепахан» засчитали поражение из-за бюста генерала у поля
В метро мужчина начал душить школьницу за то, что она материлась
Пранк Вована и Лексуса вывел Мелони из себя

Арестович* объяснил свой призыв к прекращению огня на Украине: выход на границы 91 года — только разговоры

0:59
Мир

Алексей Арестович* объяснил своё предложение последовать совету Генри Киссенджера и прекратить огонь на Украине.

Арестович* объяснил свой призыв к прекращению огня на Украине: выход на границы 91 года — только разговоры
Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик считает, что Украина готова к варианту Киссинджера при условии, что Украину примут в блок НАТО с обязательством забирать свои территории только дипломатическим путём.

Арестович* отметил, что международная обстановка и позиция западных партнёров привели к тому, что военный конфликт зашёл в фазу позиционного.

"Разговоры о выходе на границы 91-го года в сложившейся ситуации военным путём — могут быть только разговорами. С этим согласны все, кто может трезво мыслить", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство у ребенка

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.

Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова Time, O2, Foreign Policy: РФ запустила таймер конца Украины Олег Володин Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Названы продукты, которые ухудшают память
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Последние материалы
Марков о ситуации в Авдеевке: "ВСУ контратакуют"
Максим Галкин с радостью показал свой пентхаус на Кипре за 10 млн. евро
Клава Кока выложила фото в купальнике со своим возлюбленным
Диетолог рассказал, что люди с ожирением набирают вес, если едят мало и редко: "Такой механизм"
Китайский автопром подготовил множество новинок для российского рынка
В Тверской области принят закон о штрафах за склонение к абортам
Иранскому клубу «Сепахан» засчитали поражение из-за бюста генерала у поля
В метро мужчина начал душить школьницу за то, что она материлась
Пранк Вована и Лексуса вывел Мелони из себя
Вредные углеводы и витамин С от простуды: девять популярных мифов о питании, которые следует пересмотреть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников