США ввели санкции против военно-строительного комплекса Минобороны РФ

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США ввели ограничительные меры в отношении военно-строительной организации, подконтрольной Министерству обороны России. Об этом информируется на официальном веб-сайте Министерства финансов Соединенных Штатов, сообщает Газета.Ru.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

В документе, опубликованном американскими властями, организация также описывается как "государственная военно-строительная компания".

Ранее стало известно, что Министерство финансов США расширило список санкций, применяемых в отношении России. В результате этих мер ограничений подверглись около 40 физических лиц и несколько десятков юридических лиц.

Кроме того, Министерство торговли Соединенных Штатов ввело ограничения на экспорт продукции для 12 российских компаний и одной компании из Узбекистана.

В конце октября секретарь Совета безопасности Российской Федерации, Николай Патрушев, отметил, что санкции, введенные западными странами, охватывают сферу оборудования и технологий, связанных с энергетическим комплексом.