У Украины нет никаких перспектив победить на поле боя, и чем быстрее это поймут в Киеве, тем для них лучше — такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В среду британский журнал The Economist опубликовал интервью с украинским главкомом, в котором тот заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик.
"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", — не согласился Песков.
По его словам, киевскому режиму давно пора смириться с удручающей для него реальностью.
"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", — заключил представитель Кремля.
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