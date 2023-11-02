В Кремле призвали Киев уяснить невозможность победы

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У Украины нет никаких перспектив победить на поле боя, и чем быстрее это поймут в Киеве, тем для них лучше — такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

В среду британский журнал The Economist опубликовал интервью с украинским главкомом, в котором тот заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик.

"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", — не согласился Песков.

По его словам, киевскому режиму давно пора смириться с удручающей для него реальностью.

"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", — заключил представитель Кремля.