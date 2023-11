Your browser does not support the audio element.

Использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтвердила международная правозащитная организация Amnesty International. Там отметили, что видео со взрывами таких снарядов не подвергались обработке и являются достоверными.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.