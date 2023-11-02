Правозащитники подтвердили применение Израилем запрещённых боеприпасов

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтвердила международная правозащитная организация Amnesty International. Там отметили, что видео со взрывами таких снарядов не подвергались обработке и являются достоверными.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в секторе Газа, и в Ливане", — сказала старший кризисный советник Amnesty International Донателла Ровера в эфире телеканала Sky News.

В правозащитной организации отметили, что убедились в подлинности видеокадров, на которых взрываются артиллерийские снаряды с белым фосфором в секторе Газа и Ливане. Ровера отметила, что в Ливане от использования таких снарядов пострадали, по меньшей мере девять человек.

Ранее о применении армией Израиля боеприпасов с белым фосфором заявили в дипломатическом ведомстве Палестины.