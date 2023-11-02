Использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтвердила международная правозащитная организация Amnesty International. Там отметили, что видео со взрывами таких снарядов не подвергались обработке и являются достоверными.
"Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в секторе Газа, и в Ливане", — сказала старший кризисный советник Amnesty International Донателла Ровера в эфире телеканала Sky News.
В правозащитной организации отметили, что убедились в подлинности видеокадров, на которых взрываются артиллерийские снаряды с белым фосфором в секторе Газа и Ливане. Ровера отметила, что в Ливане от использования таких снарядов пострадали, по меньшей мере девять человек.
Ранее о применении армией Израиля боеприпасов с белым фосфором заявили в дипломатическом ведомстве Палестины.
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