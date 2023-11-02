Бахрейн отозвал своего посла из Израиля.
Восточная страна пошла на это в знак солидарности с народом Палестины, сказано в заявлении нижний палаты парламента Бахрейна.
Там же заявлено о "приостановлении экономических отношений" с Израилем.
Ранее своего посла из Израиля уже отозвало государство Иордания.
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