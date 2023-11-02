Бахрейн отозвал своего посла из Израиля

0:21 Your browser does not support the audio element. Мир Азия

Бахрейн отозвал своего посла из Израиля.

Фото: Фото: Oren Rozen

Восточная страна пошла на это в знак солидарности с народом Палестины, сказано в заявлении нижний палаты парламента Бахрейна.

Там же заявлено о "приостановлении экономических отношений" с Израилем.

Ранее своего посла из Израиля уже отозвало государство Иордания.