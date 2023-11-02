Компания Nestle попала в "чёрный список" Украины

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Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило в перечень "международных спонсоров войны" швейцарскую корпорацию Nestle.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

Компания имеет свыше 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные как: KitKat, Maggi, Nescafé, Nesquik, Nestea и многое другие.

Nestlé производит продукты питания, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.

В НАПК отметили, что прибыль компании от российского рынка составляет чуть более 2%.

Nestle объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также беспокоится о своих сотрудниках на территории России. В компании Nestle в РФ занято более 7000 сотрудников.

После начала СВО компания заявила о том, что приостанавливает экспорт и импорт в Россию, за исключением товаров первой необходимости, сообщает НАПК.

Однако в украинском ведомстве негодуют, что полки российских магазинов спустя год были полны продукцией Nestle.

Ранее, в июле список "международных спонсоров войны" пополнила корпорация Unilever. Компания является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.