Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило в перечень "международных спонсоров войны" швейцарскую корпорацию Nestle.
Компания имеет свыше 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные как: KitKat, Maggi, Nescafé, Nesquik, Nestea и многое другие.
Nestlé производит продукты питания, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.
В НАПК отметили, что прибыль компании от российского рынка составляет чуть более 2%.
Nestle объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также беспокоится о своих сотрудниках на территории России. В компании Nestle в РФ занято более 7000 сотрудников.
После начала СВО компания заявила о том, что приостанавливает экспорт и импорт в Россию, за исключением товаров первой необходимости, сообщает НАПК.
Однако в украинском ведомстве негодуют, что полки российских магазинов спустя год были полны продукцией Nestle.
Ранее, в июле список "международных спонсоров войны" пополнила корпорация Unilever. Компания является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.
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