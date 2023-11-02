Молдавия перестанет вносить членские взносы в СНГ в 2024 году.
Это сообщают в молдавском министерстве финансов. Таким образом, страна сможет сэкономить 16 миллионов леев (примерно 900 тыс. долларов) в год.
После начала СВО РФ на Украине Кишинев взял последовательную линию на денонсацию соглашений по линиям СНГ и дистанцирование от России в сторону Запада в целом. По данным МИД Молдавии, республика является участником примерно 330 различных документов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.