Молдавия перестанет платить членские взносы в бюджет СНГ

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Молдавия перестанет вносить членские взносы в СНГ в 2024 году.

Фото: Википедия

Это сообщают в молдавском министерстве финансов. Таким образом, страна сможет сэкономить 16 миллионов леев (примерно 900 тыс. долларов) в год.

После начала СВО РФ на Украине Кишинев взял последовательную линию на денонсацию соглашений по линиям СНГ и дистанцирование от России в сторону Запада в целом. По данным МИД Молдавии, республика является участником примерно 330 различных документов.