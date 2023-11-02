Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минсельхоз нашёл ещё один способ сдерживания продовольственной инфляции
Арестович* заявил, что Залужного скоро объявят московским шпионом
Врач Кондрахин объясняет: как беременность может повлиять на сердечные нарушения
Вильфанд: зимой россиян ждет кране переменчивая погода
20-летняя девушка упала с Крымского моста и осталась жива
Россия сможет испытывать ядерное оружие
Цинизм и связь с бывшим: шесть признаков эмоциональной блокировки, которые мешают открыться для любви
Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области
Конгрессмены США призвали Байдена дать Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Кремль в подкупе избирателей на местных выборах

0:41
Мир

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия занялась покупкой голосов избирателей.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Кремль в подкупе избирателей на местных выборах
Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

Санду рассказала, что ранее Кремль покупал людей в правительстве Молдавии. Она напомнила о коррупционных скандалах, которые сотрясли страну в 2020 году.

Глава Молдавии считает, что Россия лишилась возможности подкупать элиты, поэтому принялась раздавать деньги гражданам Молдавии.

"Есть люди, которые работают на Кремль, и они едут в Москву за деньгами", — рассказала Санду в эфире канала JurnalTV.

Ранее Санду заявила, что долги Молдавии перед "Газпромом" являются проблемой "Газпрома".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство у ребенка

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.

Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова Time, O2, Foreign Policy: РФ запустила таймер конца Украины Олег Володин Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Путин договариваться о мире на Украине будет только со слабой Америкой
Путин договариваться о мире на Украине будет только со слабой Америкой
Последние материалы
Биолог: искусственный мелатонин вредит здоровью
В Совфеде обвинили Украину в иждивенчестве по отношению к Западу
Израильский боец MMA написал на снаряде для удара по сектору Газа имя Хабиба Нурмагомедова
К "охоте" за Даней Милохиным присоединился ещё один военкомат
Какого цвета «незамерзайку» лучше всего использовать зимой, и почему
Рогов: в результате атаки украинских БПЛА на Энергодар пострадавших нет
ВТБ заявил об увеличении сбережений россиян в банках
То ли ещё будет — в Японии начали осознавать последствия санкций против России
В Роспотребнадзоре посоветовали, как не заболеть на длинных выходных в ноябре
Палестино-Израильский конфликт может стоить мировой экономике $2 трлн
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников