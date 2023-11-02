Президент Молдавии Майя Санду обвинила Кремль в подкупе избирателей на местных выборах

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия занялась покупкой голосов избирателей.

Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

Санду рассказала, что ранее Кремль покупал людей в правительстве Молдавии. Она напомнила о коррупционных скандалах, которые сотрясли страну в 2020 году.

Глава Молдавии считает, что Россия лишилась возможности подкупать элиты, поэтому принялась раздавать деньги гражданам Молдавии.

"Есть люди, которые работают на Кремль, и они едут в Москву за деньгами", — рассказала Санду в эфире канала JurnalTV.

Ранее Санду заявила, что долги Молдавии перед "Газпромом" являются проблемой "Газпрома".