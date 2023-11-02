Алексей Арестович* раскритиковал тех, кто на Украине видит во всех предателей и шпионов.
Украинский военный аналитик обратил внимание на то, что заявления главкома ВСУ Валерия Залужного совпадают с идеями из его собственного интервью.
"Так где же зрада? Жду обвинений ВФ в том, что он — московский шпион, посланный собрать электорат ОПЗЖ", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Ранее Арестович* призвал принять план Генри Киссенджера о прекращении огня на Украине.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.