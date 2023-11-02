Арестович* заявил, что Залужного скоро объявят московским шпионом

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Алексей Арестович* раскритиковал тех, кто на Украине видит во всех предателей и шпионов.

Фото: https://t.me/stranaua/106561

Украинский военный аналитик обратил внимание на то, что заявления главкома ВСУ Валерия Залужного совпадают с идеями из его собственного интервью.

"Так где же зрада? Жду обвинений ВФ в том, что он — московский шпион, посланный собрать электорат ОПЗЖ", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее Арестович* призвал принять план Генри Киссенджера о прекращении огня на Украине.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.