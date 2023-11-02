Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США потребовала, чтобы Джозеф Байден предоставил Украине ракеты ATACMS большей дальности.
Часть американских конгрессменов и сенаторов заявили, что ВСУ нуждаются в ракетах для атак по Крыму.
"Потребность Украины в средствах глубокого поражения остается неотложной, особенно для поражения целей по всему Крыму", — гласит заявление представителей Конгресса США.
Ранее в Великобритании рассказали, для чего Украине предоставили ракеты ATACMS.
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