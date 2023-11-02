Конгрессмены США призвали Байдена дать Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму

Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США потребовала, чтобы Джозеф Байден предоставил Украине ракеты ATACMS большей дальности.

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Часть американских конгрессменов и сенаторов заявили, что ВСУ нуждаются в ракетах для атак по Крыму.

"Потребность Украины в средствах глубокого поражения остается неотложной, особенно для поражения целей по всему Крыму", — гласит заявление представителей Конгресса США.

Ранее в Великобритании рассказали, для чего Украине предоставили ракеты ATACMS.