Politico: Байден уверен, что карьера Нетаньяху близка к завершению из-за военно-политических просчётов

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Американское издание Politico сообщает, что Джозеф Байден обсудил с Биньямином Нетаньяху завершение карьеры прьемьер-министра Израиля.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

Тест публикации гласит, что президент США ситает, что израильтяне винят Биньямина Нетаньяху в военно-политических просчётах, в результате которых ХАМАС атаковал Израиль 7 октября.

Байден, по словам журналистов, посоветовал Нетаньяху вынести уроки из случившегося, так как ответсвенность в конечном счёте несёт руководство страны.

Американские власти считают, что Биньямин Нетаньяху не удержится надолго у власти. Срок его правления, возможно, ограничен первой фазой операции армии Израиля в секторе Газа.

Ранее Джозеф Байден призвал к гуманитарной паузе в палестинской автономии.