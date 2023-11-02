Американское издание Politico сообщает, что Джозеф Байден обсудил с Биньямином Нетаньяху завершение карьеры прьемьер-министра Израиля.
Тест публикации гласит, что президент США ситает, что израильтяне винят Биньямина Нетаньяху в военно-политических просчётах, в результате которых ХАМАС атаковал Израиль 7 октября.
Байден, по словам журналистов, посоветовал Нетаньяху вынести уроки из случившегося, так как ответсвенность в конечном счёте несёт руководство страны.
Американские власти считают, что Биньямин Нетаньяху не удержится надолго у власти. Срок его правления, возможно, ограничен первой фазой операции армии Израиля в секторе Газа.
Ранее Джозеф Байден призвал к гуманитарной паузе в палестинской автономии.
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