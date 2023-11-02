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"Царьград": Макрон начал рыскать в постсоветском пространстве

1:09
Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон съездил в Казахстан, а теперь гостит в Узбекистане.

"Царьград": Макрон начал рыскать в постсоветском пространстве
Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Зачем французу нужны эти деловые визиты?

"Макрон ищет какую-то самостоятельную площадку для проявления своих внешнеполитических инициатив. Он пытается доказать, что он самостоятельно мыслящий политический лидер. Но это у него не получается. Это касается всех инициатив, а не только поездок в Узбекистан и Казахстан", — цитирует "Царьград" зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Визиты безусловно вызваны желанием найти урановое сырьё. Он даже пытается соблазнить строительством АЭС Монголию, чтобы Улан-Батор вошёл с ним в СП по выработке урана.

Макрон рыщет в постсоветском пространстве, пытаясь проявить свою активность. Например, в Армении он пытается углубить разочарование армян в поддержке со стороны РФ. Он выполняет роль "младшего брата" США, но ему хочется быть самостоятельным, подытожил Затулин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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