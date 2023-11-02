Как сообщают высокопоставленные чиновники из администрации, тема короткого политического срока Нетаньяху поднималась на недавних встречах в Белом доме с участием Байдена. Сюда входят дискуссии, которые состоялись после поездки Байдена в Израиль, где он встретился с Нетаньяху.
Байден зашел так далеко, что предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми он поделится со своим возможным преемником, добавили два представителя администрации.
Напоминаем, Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц, и взяв в заложники свыше 200 человек.
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