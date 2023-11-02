Американские власти неожиданно вспомнили, что в стране нередки случаи гонений на представителей мусульманской общины, поэтому решили разработает первую в истории США национальную стратегию по противодействию исламофобии.
О создании комиссии, которая займется разработкой такой программы сообщила пресс-служба Белого дома.
"Она(стратегия — (прим. Правда.Ру) будет направлена против бича исламофобии и ненависти во всех ее проявлениях", - говорится в заявлении администрации Джо Байдена.
В документе подчеркивается, что глава государства работает над созданием механизмов, чтобы каждый американец не чувствовал гонений по причине расовой или религиозной принадлежности.
Правда, в последние дни в США наблюдается резкий рост антиеврейских настроений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.