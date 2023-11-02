Байден решил защитить американских мусульман

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Американские власти неожиданно вспомнили, что в стране нередки случаи гонений на представителей мусульманской общины, поэтому решили разработает первую в истории США национальную стратегию по противодействию исламофобии.

Фото: ru.freepik.com

О создании комиссии, которая займется разработкой такой программы сообщила пресс-служба Белого дома.

"Она(стратегия — (прим. Правда.Ру) будет направлена против бича исламофобии и ненависти во всех ее проявлениях", - говорится в заявлении администрации Джо Байдена.

В документе подчеркивается, что глава государства работает над созданием механизмов, чтобы каждый американец не чувствовал гонений по причине расовой или религиозной принадлежности.

Правда, в последние дни в США наблюдается резкий рост антиеврейских настроений.

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