Турция заявила о готовности восстановить сектор Газа за несколько месяцев

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Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) заявило, что готово восстановить разрушенный израильскими ракетами сектор Газа. На это по мнению ведомства уйдет всего несколько месяцев.

Фото: ru.freepik.com

Контракты на восстановление инфраструктуры городов, разрушенных в ходе конфликтов, всегда считалось делом прибыльным для подрядчиков и турки об этом хорошо знают.

Руководитель AFAD Окай Мемиш 2 ноября заявил, что турки готовы заняться восстановлением палестинского анклава, сообщает ТАСС.

"Мы можем восстановить Газу в течение нескольких месяцев. Мы способны координировать поисково-спасательные операции, проводить оценку ущерба, заниматься размещением людей во временном и постоянном жилье, которое предстоит построить" — отметил турецкий чиновник.

По его словам, деньги на восстановление Газы должны выделить международные организации.

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