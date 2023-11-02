Президент Франции прогулялся по ночному Самарканду

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Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Макрон познакомился с историей его строительства, особенностями декора, знаковыми событиями и личностями, связанными с этим местом.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"В ходе искренней беседы лидеров отмечалось, что Самарканд по праву славится как одна из древних колыбелей мировой цивилизации, а сегодня становится международным центром саммитов и туризма", — отметили на сайте.

Визит Макрона в Узбекистан станет завершением его турне по странам Центральной Азии. Это первый визит французского лидера в Узбекистан за последние 30 лет с момента посещения страны Франсуа Миттераном в 1994 году.

Напомним, французский лидер отправился в Узбекистан из Казахстана, где он провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, где обсуждались проблемы в том числе и энергетической безопасности.