По его мнению, для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может и нужно просто уезжать из страны.
"Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а новые готовить… как их готовить из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия, не служили в армии. Значит, их просто бросать на растерзание, что и делает Зеленский", — сказал Соскин.
По его словам, если уже бросают танки Leopard, то Украина "уже не может сделать ничего".
Чтобы армию сделать по-настоящему боеспособной, потребуется пять-шесть лет — заявил он.
Ранее предприниматель Илон Маск заявил о невозможности победы Украины в конфликте с Россией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.