Экс-советник Кучмы: ВСУ лишились всех подготовленных солдат

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По его мнению, для Украины хороших новостей с фронта объективно быть не может и нужно просто уезжать из страны.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

"Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а новые готовить… как их готовить из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия, не служили в армии. Значит, их просто бросать на растерзание, что и делает Зеленский", — сказал Соскин.

По его словам, если уже бросают танки Leopard, то Украина "уже не может сделать ничего".

Чтобы армию сделать по-настоящему боеспособной, потребуется пять-шесть лет — заявил он.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил о невозможности победы Украины в конфликте с Россией.