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МИД РФ: США развернули обширную сеть биолабораторий в зоне генезиса основных вирусов

1:05
Мир

Соединённые Штаты Америки развернули обширную сеть биологических лабораторий в зоне генезиса основных вирусов, заявили в Министерстве иностранных дел России. Подобный сценарий подвергает весь мир серьёзной опасности, подчеркнули в МИД.

МИД РФ: США развернули обширную сеть биолабораторий в зоне генезиса основных вирусов
Фото: ВКонтакте

Как уточнили в российском ведомстве, речь идёт об открытии биолабораторий США на территории африканского континента.

"Это та зона, которая рассматривается биологами и учёными как зона генезиса основных вирусов, — пояснил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнёрства Россия — Африка" Олег Озеров РИА Новости. — Многие страны не имеют контроля над исследованиями, которые там ведутся… Они не обладают знаниями о том, что на выходе. В этом большая опасность".

По словам Озерова, даже самих африканцев не пускают в определённые зоны, где проводят исследования. Никто понятия не имеет, с какими вирусами работают американцы и что пытаются получить на выходе исследований.

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Есть ли в Казахстане американские биолаборатории?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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